Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на федеральной автодороге в Карелии.
Сегодня, 21 ноября, около 12:25 на 466 км федеральной трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск» в Пудожском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место аварии прибыли четверо пожарных, сотрудники ГАИ и медики.
— В результате ДТП пострадали 4 человека. Трое госпитализированы в Пудожскую ЦРБ, один пострадавший от госпитализации отказался, — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на автодороге Р-21 «Кола» в Кемском районе произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения автомобилей Geely Atlas и Nissan Almera погибли два человека, ещё двое получили травмы.