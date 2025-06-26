Четыре лесных пожара тушат в Карелии

Об этом рассказал главы республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях. Сил и техники для борьбы с возгораниями достаточно, угрозы населенным пунктам нет.

Сухие жаркие летние дни не только приносят радость, но и провоцируют возгорания в лесах.



По состоянию на 16:00 22 июля в Карелии идет тушение 4 лесных пожаров в Калевальском, Лоухском, Кондопожском и Прионежском районах.



В Кондопожском районе, к примеру, десантники-пожарные тушат возгорание уже несколько суток. Сложностей много – горит торфяная подстилка, много ответвлений, находящаяся рядом река растягивает возгорание. На данный момент площадь пожара составляет уже около 50 га. Сегодня к уже работающим специалистам была направлена дополнительная группа десантников из Петрозаводска.



Горят леса и на севере республики. Вчера вечером в Лоухском районе летчик-наблюдатель обнаружил пожар вовремя мониторинга с воздуха. На место в 23:00 из 5 специалистов и приступила к пожаротушению. Сегодня утром дополнительно из Калевалы вылетел борт с десантниками. На момент высадки группы его площадь составляла 15 га.





К тушению пожаров привлекают также арендаторов лесных участков. По Сводному плану они должны направить свои силы и средства в течение 3-х часов. Кроме того, на прошлой неделе все десантники-пожарные Карельского центра охраны лесов вернулись домой из Забайкалья и тоже готовы к работе.



– С сожалением хочу отметить, что все пожары произошли по вине людей. Наглядно видим, как нарушение правил пожарной безопасности и халатность наносит непоправимый вред и опасность, – отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.



Минприроды Карелии напоминает, в республике действует особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания в лесах. Запрета на посещение лесов нет, однако он действует на разведение открытого огня. Жители и гости Карелии, будьте ответственны, берегите природу!



Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142)-55-55-80.