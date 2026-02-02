Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши

Необычное природное явление запечатлели на севере Карелии.
Сразу четыре луны на небе сфотографировала жительница Костомукши Дина Гришкина. Снимками она поделилась в своих соцсетях.
— Эффект называется «парселена», он возникает из-за ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы, которые преломляют свет. Днём подобная иллюзия называется «паргелий» — в небе появляются ложные солнца. Очень красиво и необычно, — подписала фотографии девушка.
Ложные луны появляются справа и слева от настоящей Луны на расстоянии около 22° от неё (радиус обычного гало). Они редки, поскольку для этого явления Луна должна быть яркой, а значит, полной или почти полной. Ложные луны окрашены: ближняя к Луне часть красноватая, а дальняя — синеватая. Но эту окраску довольно трудно заметить невооруженным взглядом.