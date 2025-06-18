Четыре многоквартирных дома снесут на севере Карелии по требованию прокуратуры

На власти Муезерского района возложили обязанность снести расселенный дома.

Четыре многоквартирных дома снесут в поселке Муезерский по требованию местной прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

Ранее в прокуратуре проверили исполнение обязанностей по сносу аварийных и расселенных домов. Выяснилось, что четыре многоквартирных дома в райцентре, расселенные в 2022 и 2023 годах, до сих пор не снесены, хотя администрация обязана была это сделать в течение года после расселения жильцов. Доступ в дома также не был ограничен.

Прокуратура направила иск в суд, который обязал местные власти в течение 15 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу снести аварийные дома и утилизировать строительный мусор.