Четыре противоразмывных поезда курсируют по Карелии

Специальные поезда несут круглосуточное дежурство на железнодорожных станциях Карелии накануне паводков.

Сотрудники РЖД ведут работы по пропуску паводковых и ливневых вод. Специалисты дистанций пути и инфраструктуры занимаются вскрытием водоотводных сооружений, кюветов, нагорных и водоотводных канав, очисткой малых искусственных сооружений от снега. Это позволяет не допустить подмыва и проникновения воды на железнодорожный путь, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В Карелии сформировано 4 противоразмывных поезда. Они несут круглосуточное дежурство и базируются на железнодорожных станциях Петрозаводск, Сегежа, Суоярви-1, Беломорск. Каждый состав укомплектован вагонами с щебнем и платформами с бутовым камнем, имеет запас других материалов, необходимых для аварийно-восстановительных работ.

В случае выявления «размыва» железнодорожного пути, оперативный персонал готов в максимально короткие сроки восстановить поврежденные участки и обеспечить безопасный пропуск поездов.

Ранее сообщалось, РЖД хотят пустить пассажирский поезд между Петрозаводском, Вологдой и Ярославлем.