Четыре свалки ликвидировали на особо ценных сельхозугодьях на юге Карелии

Земли сельскохозяйственного назначения были очищены от мусора в Олонецком районе, сообщили в Россельхознадзоре.

Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели в августе 2022 года выездное обследование сельхозземель в районе деревни Рыпушкалицы Олонецкого района, находящиеся в аренде у совхоза.

Участок находился в пределах мелиоративной сети и относился к особо ценным продуктивным землям сельскохозяйственного назначения. Тем не менее, там проверяющие обнаружили 4 свалки твердых коммунальных отходов. Предприятию выдали предостережение.

В результате свалки были убраны, в чем убедились сотрудники Россельхознадзора во время повторного обследования 15 декабря. Все отходы вывезли на полигон.