Четыре тысячи улиц Петрозаводска исследовали математики с целью избавить город от пробок

В КарНЦ РАН на основе карты Петрозаводска создали специальный математический объект - граф.

К 2024 году специальная группа из восьми сотрудников Института прикладных математических исследований должна завершить свою часть работы в рамках транспортной реформы Петрозаводска.



Одна из задач — минимизировать автомобильные заторы на дорогах карельской столицы. Для этого математики КарНЦ РАН создали математический объект, или граф.







«Вершины графа — это перекрестки дорог, которые участками соединились в дуги, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории информационных компьютерных технологий института прикладных математических исследований Юлия Чиркова. — Получился транспортный граф размером 1 520 вершин (перекрестков) на 3 739 дуг (улиц карельской столицы). Нам известна длина и пропускная способность каждой дуги. Последнюю мы вычисляли с учетом количества полос и разрешенной скорости. Для каждой вершины нам известен размер исходящего и входящего транспортных потоков. То есть, сколько человек едет из каждой вершины и сколько в каждую должны приехать. Мы знаем, сколько петрозаводчан из каждой вершины выезжает, и сколько приезжает».



О том, почему в своей работе математики используют игры и чем может помочь тоннель под железной дорогой - читайте в нашем материале.