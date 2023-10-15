Четыре водителя в Петрозаводске пошли домой пешком

В минувшие выходные госавтоинспекторы карельской столицы отстранили от управления шесть автомобилистов.

За минувшие выходные в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления шесть водителей: четыре из них были пьяны, еще два ехали без водительских прав.

В отношении нарушителей составили административные материалы, автомобили отвезли на штрафстоянку.



В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет колонии.



За вождение без прав накажут штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



Горожан просят сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.







