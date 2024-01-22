Четыре водителя в Петрозаводске за минувшие выходные превратились в пешеходов

За минувший уикенд автоинспекторы в карельской столице отстранили от управления четырех нетрезвых автолюбителей.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, автомобили отвезли на штрафстоянку.



Городская Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду и за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водителя прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии.



За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.



В дорожной полиции призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.