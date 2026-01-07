Четырех форелеводов спасли на Онежском озере в Кондопожском районе

Помощь спасателей потребовалась форелеводам на неисправной аэролодке в Кондопожском районе.

Инцидент произошел сегодня, 8 января, рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии.

Спасателям поступило сообщение о том, что в Кондопожской губе Онежского озера сотрудники форелевого хозяйства находятся в неисправной аэролодке и просят помощи.

Петрозаводские спасатели выехали в озеро на судне на воздушной подушке и нашли форелеводов. Они доставили их на берег. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Ранее по факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело. Напомним, 6 января 2026 года маломерное судно, на борту которого находились туристы, вышло в акваторию Онежского озера, и в районе о. Лингоостров Медвежьегорского района опрокинулось. В результате пассажиры получили телесные повреждения. Как сообщалось ранее, авария произошла в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии.