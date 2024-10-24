Четырех гражданок арабской страны выпустили на свободу в Карелии и собрались депортировать

Костомукшский суд приговорил четырех жительниц Сирии к лишению свободы, но они отбыли срок.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834634 and timestop>1729834634 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
О приговоре Костомукшского городского суда в отношении четырех гражданок Сирийской Арабской Республики сообщили в тг-канале Объединенной пресс-службы судов Республики Карелия.
Женщины были задержаны в апреле 2024 года за попытку пересечения границы без документов. Суд приговорил их к 9 месяцам лишения свободы, но благодаря тому, что они уже фактически отбыли свой срок, их освободили прямо в зале суда.
Однако в ближайшее время сирийкам грозит депортация из России — такое наказание им было назначено ранее. Кроме того, иностранкам придется заплатить административный штраф.
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