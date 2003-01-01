Четырехлетнего ребенка на самокате сбили во дворе в Петрозаводске

Мальчик выехал на проезжую часть и попал под колеса легкового автомобиля.

1 августа во дворе дома № 6 на улице Жуковского в Петрозаводске маленький ребенок попал в ДТП.

48-летняя водитель автомобиля Lada сбила четырехлетнего мальчика, катавшегося на самокате. По информации ГАИ Петрозаводска, инцидент произошёл около 18 часов вечера. Ребёнок находился на проезжей части дворовой территории, когда его сбила машина. В результате происшествия мальчик получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.