Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии

На трассе «Кола» в Лоухском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Сегодня в 08:05 на 1009 км федеральной трассы «Кола» в окрестностях посёлка Лоухи произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

В результате аварии пострадал четырёхлетний ребёнок. Прибывшие на место ДТП медики оказали малышу экстренную помощь, однако от дальнейшей госпитализации его законные представители отказались.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Кондопоге семилетняя девочка, перебегавшая дорогу в неположенном месте, попала под колёса автомобиля.