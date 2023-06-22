Четырехлетний ребенок попал в больницу с серьезными травмами после ДТП в Карелии

Дорожная авария произошла в Сегежском районе, сообщили в Минздраве Карелии.
Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» сообщил глава Минздрава Карелии, в результате ДТП в поселке Надвоицы пострадал ребенок 2019 года рождения.
С множественными гематомами и черепно-мозговой травмой его госпитализировали в сегежскую ЦРБ.
Подробности выясняем.
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