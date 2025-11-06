Четырем карельским спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

Приказом Министерства спорта России от 24 октября 2025 года звание «Мастер спорта России по биатлону» присвоено четырем карельским биатлонистам.
Звание мастер спорта России по биатлону получили биатлонисты Николай Мячин, Артем Редькин, Максим Сорокин, а мастер спорта России по дыжным гонкам — Екатерина Лянгина. Об этом сообщает Федерация биатлона Карелии.
В федерации напомнили, что прошлой зимой воспитанники СШОР СКА блестяще выступили на Первенстве России среди юношей и девушек 17-18 лет в Уфе и Красноярске, завоевав целую россыпь наград.
А лыжница Екатерина Лянгина в конце зимнего сезона завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам памяти Владимира Беляева в Апатитах. Отметим, что в 2024 году Екатерине было присвоено звание Мастер спорта России по биатлону.
Поздравляем спортсменов и их наставников — Елену Баженову и Валерия Соловьева!
