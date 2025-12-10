Четырём карельским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России»

Согласно приказу Минспорта России от 28 ноября 2025 года, почётное звание «Мастер спорта России» присвоено четырём спортсменам из Республики Карелия.
Новые мастера спорта России представляют три разные дисциплины. Как рассказали в Центре спортивной подготовки, в легкой атлетике звания удостоился Алексей Самуков.
В пауэрлифтинге (силовое троеборье) высокого звания добились сразу двое атлетов: Анастасия Аносова и Андрей Римашевский.
В спортивном метании ножа Мастером спорта России стал Григорий Мальков (на первом фото).
Звание «Мастер спорта России» — это официальное признание многолетнего самоотверженного труда, железной воли и высочайшего уровня профессиональной подготовки спортсмена.
Поздравляем всех спортсменов.
