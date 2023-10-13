«Чьи дети рискуют жизнью?» — жители Петрозаводска забили тревогу

фото: © Подслушано в ПТЗ и Карелии / ВК

Жители Петрозаводска забили тревогу, заметив детей на опасных покатых и мокрых крышах домов.

Жители Петрозаводска заметили детей, которые находились на крыше одного из домов в центре города.

Неравнодушные горожане сфотографировали подростков и разместили фотографии в паблике «Подслушано в ПТЗ и Карелии».

«Чьи дети рискуют жизнью, ползая по крыше?» — забили тревогу жители карельской столицы.

«Крыши мокрые и скользкие после дождя, очень опасно!» — с волнением написали пользователи сети.