«Чьи дети рискуют жизнью?» — жители Петрозаводска забили тревогу

Жители Петрозаводска забили тревогу, заметив детей на опасных покатых и мокрых крышах домов.
Жители Петрозаводска заметили детей, которые находились на крыше одного из домов в центре города.
Неравнодушные горожане сфотографировали подростков и разместили фотографии в паблике «Подслушано в ПТЗ и Карелии».
«Чьи дети рискуют жизнью, ползая по крыше?» — забили тревогу жители карельской столицы.
«Крыши мокрые и скользкие после дождя, очень опасно!» — с волнением написали пользователи сети.
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