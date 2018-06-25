Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:57, 25 Июня 2018

"Чиновничья формула "работал в Москве" фактически означает "просил денег"

По теме

На территории всей Карелии свирепствуют клещи
25.06.18 11:59
В мэрии Петрозаводска перестали принимать использованные батарейки
25.06.18 11:47
Тело туриста, найденное в водопаде Кивач, транспортируют в Ленобласть
25.06.18 11:45
Все новости
Загрузка...

Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным, считает политолог Олег Реут.

Отсутствие увеличения объёмов бюджетного финансирования мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в текущем году, актуализирует целый комплекс проблем. Ряд из них, конечно, связан с качеством принимаемых карельским правительством управленческих решений. Хромает исполнительская дисциплина. У многих руководителей органов исполнительной власти республики нет чёткого понимания того, какие параметры региональной эффективности являются для федерального центра приоритетными.

Отдельную группу проблем формирует крайне ограниченный лоббистский потенциал карельского представительства в Москве. Дело не в персоналиях (хотя и в этом отношении у внимательного наблюдателя уже появились вопросы), а в самой системе выстраивания диалога. Чиновничья формула "работал в Москве" фактически означает "просил денег".

Подробнее читайте здесь.

По теме

На территории всей Карелии свирепствуют клещи
25.06.18 11:59
В мэрии Петрозаводска перестали принимать использованные батарейки
25.06.18 11:47
Тело туриста, найденное в водопаде Кивач, транспортируют в Ленобласть
25.06.18 11:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-06-25 11:32:36
Артур, процент отката тот же или изменился?
Изя
2018-06-25 11:26:12
А кто знает точно чем он занимается в Москве , может решает свои шкурные интересы . Пивенко всю жизнь в Москве сидит и за северные надбавки борется , с ее слов .. Это у них отмазка такая для народа , думаю всё проще и наоборот .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети

Аналитика

Сегодня 10:45
Капитал
"Работал в Москве" - "просил денег" 3
Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 3
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 34
21.06.2018 09:48
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 7
20.06.2018 17:13
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»