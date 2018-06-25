Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным, считает политолог Олег Реут.

Отсутствие увеличения объёмов бюджетного финансирования мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в текущем году, актуализирует целый комплекс проблем. Ряд из них, конечно, связан с качеством принимаемых карельским правительством управленческих решений. Хромает исполнительская дисциплина. У многих руководителей органов исполнительной власти республики нет чёткого понимания того, какие параметры региональной эффективности являются для федерального центра приоритетными.

Отдельную группу проблем формирует крайне ограниченный лоббистский потенциал карельского представительства в Москве. Дело не в персоналиях (хотя и в этом отношении у внимательного наблюдателя уже появились вопросы), а в самой системе выстраивания диалога. Чиновничья формула "работал в Москве" фактически означает "просил денег".

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