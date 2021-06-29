Реклама
Прислать новость
Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ 17
29.06.2021 19:58
Парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море (ФОТОФАКТ) 8
29.06.2021 15:31
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 11:50

Чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества

Новости. Криминал
14:10, 30 Июня 2021
фото: © Архив ТАСС

Бывший руководитель администрации одного их городских поселений республики продал недвижимость на 3-х млн рублей и получил 6 лет лишения свободы условно, сообщили в Следкоме Карелии.

Экс-чиновник признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Сортавальским межрайонным следственным отделом СУСКа и судом установлено, что подсудимый в период с 2017 по 2019 год, являясь руководителем администрации одного их городских поселений республики, подготовил пакет подложных документов по продаже муниципального недвижимого имущества. Чиновник подделал подписи других должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более 3-х млн рублей. Полученные потратил по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения в суде подсудимый полностью признал вину, принял меры к возмещению ущерба.

Сортавальский районный суд назначил чиновнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии, обвиняемому в покушении на мошенничество.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
23.06.2021, 13:18
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»