Чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества

Бывший руководитель администрации одного их городских поселений республики продал недвижимость на 3-х млн рублей и получил 6 лет лишения свободы условно, сообщили в Следкоме Карелии.

Экс-чиновник признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Сортавальским межрайонным следственным отделом СУСКа и судом установлено, что подсудимый в период с 2017 по 2019 год, являясь руководителем администрации одного их городских поселений республики, подготовил пакет подложных документов по продаже муниципального недвижимого имущества. Чиновник подделал подписи других должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более 3-х млн рублей. Полученные потратил по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения в суде подсудимый полностью признал вину, принял меры к возмещению ущерба.

Сортавальский районный суд назначил чиновнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии, обвиняемому в покушении на мошенничество.