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Чиновникам Карелии ограничили заграничные командировки из-за коронавируса

Новости. Общество
17:41, 15 Марта 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, ограничивающее заграничные командировки госслужащим из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", в воскресенье, 15 марта, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором указывается, что в связи с угрозой заражения коронавирусом, депутатам необходимо "сократить число совещаний с участием приглашенных лиц, проводить совещания преимущественно в режиме видеоконференц-связи; в местах проведения совещаний обеспечить наличие устройств открытого типа, предназначенных для кварцевания воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами бактерицидного эффекта (бактерицидных облучателей); а также ограничить направление заграничные командировки государственных гражданских служащих Республики Карелия и провести разъяснительную работу государственными гражданскими служащими Республики Карелия и работниками на предмет отмены личных поездок в зарубежные страны".

Ранее в Карелии был введен запрет на проведение массовых мероприятий.

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