Чиновникам мэрии Петрозаводска может грозить дисквалификация из-за рекламных конструкций

Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии вынесло новое предупреждение администрации Петрозаводска из-за того, что она не демонтирует многочисленные рекламные конструкции, незаконно установленные на улицах города.

Поводом для выдачи предупреждения стало обращение Карельской рекламной ассоциации «Карела», которая сообщила о 65 незаконных рекламных конструкциях, размещенных на территории Петрозаводска.

Чем это грозит администрации города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".