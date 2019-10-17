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Новости. Общество
11:16, 17 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Чиновникам мэрии Петрозаводска может грозить дисквалификация из-за рекламных конструкций

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Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии вынесло новое предупреждение администрации Петрозаводска из-за того, что она не демонтирует многочисленные рекламные конструкции, незаконно установленные на улицах города.

Поводом для выдачи предупреждения стало обращение Карельской рекламной ассоциации «Карела», которая сообщила о 65 незаконных рекламных конструкциях, размещенных на территории Петрозаводска.

Чем это грозит администрации города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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drug
2019-10-17 11:56:37
Все как обычно, рекламные компании не могут поделить рекламные конструкции.
Что значит незаконно установленные на улицах города, все в рамках договорных отношений, пусть устных, пусть личных, но все же они есть, пусть там замешаны разные лица, неужели "жаба" задушила, все хотят кушать.
Кто-то же размещает на данных конструкциях свою рекламу, а кто то получает за это деньги, кто-то же дал согласие на ведение незаконного бизнеса., и кто-то имеет от этого маленький маленький .......
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