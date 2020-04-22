Чиновники Чечни побрились вслед за Кадыровым (ВИДЕО)

Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.

"Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо", – сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своих аккаунтах в Instagram министры и руководители ведомств начали размещать фотографии с побритыми головами и посты в поддержку почина главы республики, пишет издание "РИА Новости".

Так, спикер парламента Магомед Даудов разместил фото, сопроводив его надписью, что "Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого" и он с удовольствием принимает эстафету. Также фото опубликовали вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов.



Глава республиканского минздрава Эльхан Сулейманов разместил фото со своими заместителями, написав, что "руководящий состав министерства здравоохранения одним из первых принял эстафету главы Чечни".

© instagram.com/docsuleymanov_95



На призыв главы Чечни откликнулись также жители республики и командиры подразделений МВД и Росгвардии, которые активно постят в соцсетях фото с новыми прическами.



Кроме того, в среду Кадыров запустил эстафету среди блогеров.



"Обращаюсь к своим друзьям-блогерам, потому что вы самые уважаемые и лучшие: я запускаю эстафету "Чистая голова – стоп коронавирусу". Посмотрим, кто из вас самый смелый", –заявил он в видеообращении в Instagram.