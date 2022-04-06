Чиновники, депутаты и учащиеся пришли на митинг-концерт в Петрозаводске в день воинской славы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мероприятие состоялось у стелы воинской славы в Петрозаводске.

В официальных планах правительства Карелии это мероприятие числилось как «митинг, посвященный Дню воинской славы − победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере».

В ходе митинга участники - чиновники, депутаты, военнослужащие, учащиеся, представители ОНФ, - выступили в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Донбассе.

Фоторепортаж с места событий смотрите здесь.