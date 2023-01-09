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Чиновники: исторический «Дом Лузгина» в Петрозаводске владелец должен чинить самостоятельно

Новости. Общество
11:52, 10 Января 2023
фото: © паблик «Управление по охране ОКН Республики Карелия»

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Объект культурного наследия «Дом Лузгина» в Петрозаводске его собственник должен содержать сам, сообщили в правительстве Карелии.

В понедельник, 9 января специалисты управления по охране объектов культурного наследия Карелии проверили состояние «Дома Лузгина» на улице Шуйской в Петрозаводске, район Сулажгора.

Объект культурного наследия признали аварийным. Чиновники в своем паблике написали, что, поскольку здание находится в частной собственности, то, в соответствии с федеральным законодательством,  именно владелец должен поддерживать его в надлежащем состоянии.

При этом, ремонтные работы собственник обязан выполнять на основании задания и разрешения, выданных региональным управлением по охране объектов культурного наследия.

Владельцу направили уведомление об аварийном состоянии дома. Теперь, говорится в сообщении паблика, собственник должен принять меры по охране объекта.

«В случае уклонения управлением будут приняты соответствующие меры, направленные на понуждение к исполнению таких требований», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что архитектурный памятник XIX века постепенно разрушается

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