Чиновники: исторический «Дом Лузгина» в Петрозаводске владелец должен чинить самостоятельно

Объект культурного наследия «Дом Лузгина» в Петрозаводске его собственник должен содержать сам, сообщили в правительстве Карелии.

В понедельник, 9 января специалисты управления по охране объектов культурного наследия Карелии проверили состояние «Дома Лузгина» на улице Шуйской в Петрозаводске, район Сулажгора.



Объект культурного наследия признали аварийным. Чиновники в своем паблике написали, что, поскольку здание находится в частной собственности, то, в соответствии с федеральным законодательством, именно владелец должен поддерживать его в надлежащем состоянии.



При этом, ремонтные работы собственник обязан выполнять на основании задания и разрешения, выданных региональным управлением по охране объектов культурного наследия.



Владельцу направили уведомление об аварийном состоянии дома. Теперь, говорится в сообщении паблика, собственник должен принять меры по охране объекта.



«В случае уклонения управлением будут приняты соответствующие меры, направленные на понуждение к исполнению таких требований», - сказано в сообщении.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что архитектурный памятник XIX века постепенно разрушается.