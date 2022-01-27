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Чиновники мэрии Петрозаводска посетили с проверкой магазины и салоны красоты

Новости. Общество
18:00, 27 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Рейд сотрудников мэрии был направлен на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сотрудники администрации продолжают инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг, расположенные на территории карельской столицы. В рамках регулярных рейдов специалисты контролируют соблюдение требований, направленных на борьбу с распространением Covid-19.

Накануне проверки прошли в магазинах и салонах красоты на Кукковке. При посещении объектов инспектирующие убедились в наличии защитных экранов и стационарных диспенсеров с антисептиком в зоне обслуживания, соблюдении масочного режима, социальной дистанции, а также других действующих требований Распоряжения главы Республики Карелия.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой рейды будут продолжены.

Уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавируса можно посредством вакцинации. В Петрозаводске прививочные кабинеты работают во всех городских поликлиниках. Для удобства граждан такие пункты открыты в крупных магазинах и торговых центрах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-01-27 18:39:25
Карманные деньги закончились .. пришла пора пополнить кошелек . :)
Grek
2022-01-27 18:25:54
Лучше бы труп с Пограничной вывезли , если заниматься в мэрии не чем .
zanoza
2022-01-27 18:19:15
К чему создавать видимость борьбы с эпидемией, не понятно.
Grek
2022-01-27 18:37:02
zanoza, когда у начальников их плохо с головой , такое бывает .
Гость
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