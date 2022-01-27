Чиновники мэрии Петрозаводска посетили с проверкой магазины и салоны красоты

Рейд сотрудников мэрии был направлен на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сотрудники администрации продолжают инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг, расположенные на территории карельской столицы. В рамках регулярных рейдов специалисты контролируют соблюдение требований, направленных на борьбу с распространением Covid-19.

Накануне проверки прошли в магазинах и салонах красоты на Кукковке. При посещении объектов инспектирующие убедились в наличии защитных экранов и стационарных диспенсеров с антисептиком в зоне обслуживания, соблюдении масочного режима, социальной дистанции, а также других действующих требований Распоряжения главы Республики Карелия.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой рейды будут продолжены.

Уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавируса можно посредством вакцинации. В Петрозаводске прививочные кабинеты работают во всех городских поликлиниках. Для удобства граждан такие пункты открыты в крупных магазинах и торговых центрах.