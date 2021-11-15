Чиновники мэрии поделятся кровью с жителями Петрозаводска

Сотрудники администрации карельской столицы присоединятся к армии доноров.

Завтра работники мэрии Петрозаводска сдадут кровь. Об этом сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский в соцсети. Он объяснил действия чиновников тем, что городской станции переливания крови срочно требуются доноры, после новогодних каникул возникла острая потребность в донорах всех групп.

«Городская администрация не ограничится одними призывами. Завтра наши специалисты, а также сотрудники подведомственных учреждений — уточню, исключительно на добровольной основе — примут участие в благородном деле спасения человеческих жизней, присоединившись к армии доноров. Сейчас мы договариваемся со станцией переливания крови о том, как и во сколько это удобнее сделать», — заявил мэр.

Он педложил горожанам также стать донорами.

«Призываю вас последовать этому примеру. Помните, мы с вами одной крови!», — резюмировал Любарский.

Ранее сообщалось, что запасы крови иссякли после праздников на станции переливания в Петрозаводске.