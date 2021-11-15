890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Прокуратура нагрянула к главе поселения в Карелии, где покойника везли на санках на кладбище 7
Сегодня 12:39

Чиновники мэрии поделятся кровью с жителями Петрозаводска

Новости. Общество
15:16, 10 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Сотрудники администрации карельской столицы присоединятся к армии доноров.

Завтра работники мэрии Петрозаводска сдадут кровь. Об этом сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский в соцсети. Он объяснил действия чиновников тем, что городской станции переливания крови срочно требуются доноры, после новогодних каникул возникла острая потребность в донорах всех групп.

«Городская администрация не ограничится одними призывами. Завтра наши специалисты, а также сотрудники подведомственных учреждений — уточню, исключительно на добровольной основе — примут участие в благородном деле спасения человеческих жизней, присоединившись к армии доноров. Сейчас мы договариваемся со станцией переливания крови о том, как и во сколько это удобнее сделать», — заявил мэр.

Он педложил горожанам также стать донорами.

«Призываю вас последовать этому примеру. Помните, мы с вами одной крови!», — резюмировал Любарский.

Ранее сообщалось, что запасы крови иссякли после праздников на станции переливания в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2022-01-10 17:14:41
Отвратили людей от медицины, уже даже кровью мало кто делится.
Ники
2022-01-10 16:14:28
Сколько из них реально сдаст , 15-30 человек , не более ? Одноногий вождь и слабенькие замы будут сдавать ? :)
Гражданин
2022-01-10 15:58:43
Ну просто взрыв название статьи: Чиновники мэрии поделятся кровью с жителями Петрозаводска.
А чиновники у нас не жители города ?
кир
2022-01-10 16:27:43
Гражданин, редакционная политика.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске
03.01.2022, 19:40
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

08.01.2022 08:30
Обществоведение
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 2
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»