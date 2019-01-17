Чиновники мэрии проверяют уборку дорожек и спусков от снега

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Специалисты администрации Петрозаводска контролируют качество уборки дорожек и лестничных спусков от снега и наледи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Во время очередного рейда, проведенного 16 октября, оценено качества работ по текущему содержанию дорожек возле улицы Нойбранденбургской, в центральной части города и районе Октябрьского проспекта.
Проверено состояние дорожек и лестничных спусков в парках и скверах и на маршрутах к нескольким городским родникам.
"Идя навстречу пожеланиям жильцам дома №9 по Октябрьскому проспекту, организация-подрядчик вычистила лестницу, обслуживание которой не включено в муниципальный контракт", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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