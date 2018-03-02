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Новости. Общество
12:59, 02 Марта 2018
фото: администрация Петрозаводска

Чиновники мэрии увидели вычищенные до асфальта дороги в Петрозаводске

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Практически все осмотренные в пятницу дороги в Петрозаводске очищены до асфальта, сообщает мэрия.

Специалисты городской администрации сегодня вышли в рейд, чтобы оценить качество уборки улиц в центральной части города.

"По итогам сегодняшней проверки можно отметить удовлетворительное состояние проезжей части дорог: практически все осмотренные улицы очищены до асфальта. Большая часть тротуаров обработана противогололедными материалами. Вместе с тем, отдельные участки нуждаются в дополнительной обработке", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В частности, считают в администрации, необходима подсыпка тротуаров на улицах Гоголя и Герцена.

"Кроме того, организации-подрядчику (ООО "ТехРент") указано на необходимость уборки снежных валов с проспекта Ленина", - сообщили в администрации, добавив, что эти работы предполагается провести в ближайшие выходные.

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Комментарии

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бармалей
2018-03-02 15:33:30
Чиновникам мэрии следует посетить м-н Перевалка.... только не по Чапаева ходить (хотя и там тротуары не чищены), а , например, по Софьи Ковалевской, Чкалова, Пархоменко.... особо приглашаю главную чиновницу мэрии посетить указанный микрорайон не на машине служебной, а пешочком, обув сапожки на каблучках, пройтись .... в спутницы приглашаю взять подругу - главного специалиста по ЖКХ... тоже в сапожках на каблучке ... и пешочком, пешочком .....искренне пожелаю не навернуться и что-нибудь красивое не сломать ....а , да - Инженера Брукса захватите )))
Д.Ю
2018-03-02 15:21:45
Мороз такой стоит, все высушило. Скоро снежок пойдет.
Инженер Брунс
2018-03-02 14:49:46
при Ширшиной такого не было, город был неубран. Почувствуйте разницу. Либералы - беда
Д.Ю
2018-03-02 15:20:55
Инженер Брунс, нынешние власти не либералы? Коммунисты что ли?
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