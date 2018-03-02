Чиновники мэрии увидели вычищенные до асфальта дороги в Петрозаводске

Практически все осмотренные в пятницу дороги в Петрозаводске очищены до асфальта, сообщает мэрия.

Специалисты городской администрации сегодня вышли в рейд, чтобы оценить качество уборки улиц в центральной части города.

"По итогам сегодняшней проверки можно отметить удовлетворительное состояние проезжей части дорог: практически все осмотренные улицы очищены до асфальта. Большая часть тротуаров обработана противогололедными материалами. Вместе с тем, отдельные участки нуждаются в дополнительной обработке", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В частности, считают в администрации, необходима подсыпка тротуаров на улицах Гоголя и Герцена.

"Кроме того, организации-подрядчику (ООО "ТехРент") указано на необходимость уборки снежных валов с проспекта Ленина", - сообщили в администрации, добавив, что эти работы предполагается провести в ближайшие выходные.