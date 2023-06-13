Чиновники на юге Карелии выдали сироте жилье только после вмешательства прокуратуры

Чиновники Сортавалы вовремя не обеспечили сироту жильем, в дело вмешалась прокуратура.

Житель Сортавалы обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие местной администрации. Заявитель остался без попечения родителей в семилетнем возрасте.



Своего жилья у него не было, поэтому чиновники включили его в соответствующий список, рассказали в прокуратуре Карелии.



В надзорном органе провели проверку, по результатам которой прокурор Сортавалы обратился в суд. Иск удовлетворили в полном объеме, сирота получил квартиру.