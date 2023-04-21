Чиновники на севере Карелии ответят рублем за нападения уличных собак на троих детей

Прокуратура Карелии в суде защитила маленьких жителей Беломорского района.

В понедельник, 19 июня, Беломорский районный суд рассмотрел три иска прокурора в защиту несовершеннолетних. Исковые заявления поданы на районную администрацию.



Прокурор указал, что в Беломорске в период с 2022 по 2023 год безнадзорные собаки укусили трех детей. Родители обратились с заявлением о защите их прав. В своих исках прокурор просил взыскать с администрации по 20 тысяч рублей рублей в пользу каждого укушенного ребенка.



Суд установил, что за нападения уличных собак отвечает районная администрация. В свою очередь, чиновники предоставили суду сведения о заключении муниципальных контрактов на отлов бродячих псов.



Но все акты отлова животных, видеозаписи этой работы суду предоставить не смогли. В результате с районной администрации взыскали по 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого из трех детей.



Решения не вступили в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.