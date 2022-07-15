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Чиновники нарасхват: названы сферы деятельности, где проще всего найти работу жителям Карелии

Новости. Общество
09:47, 20 Июля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

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Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало, в каких сферах деятельности в Карелии проще всего найти работу — в лидерах консультирование, госслужба и домашний персонал.

Это следует из результатов анализа резюме и объявлений о вакансиях, размещенных жителями Карелии и работодателями. В итоге выяснилось, сколько человек претендует на одну вакансию в тех или иных видах деятельности.

Проще всего трудоустроиться в сфере «Консультирование». Там на одну вакансию приходится 0,4 резюме.

Кроме того, в пятерке лидеров «Госслужба», «Медицина, фармацевтика» , «Добыча сырья», «Домашний персонал». В этих сферах деятельности на одну вакансию приходится в среднем 0,5 резюме.

Низкая конкуренция наблюдается среди соискателей в сферах «Рабочий персонал» (0,8 резюме на вакансию), «Спорт клубы, салоны красоты» (1), «Строительство, недвижимость» (1), «Банки, лизинг» (1,3), «Туризм, рестораны, гостиницы» (1,4).

В целом, конкуренция за рабочие места среди соискателей в Карелии снизилась. Если в мае на одну вакансию приходилось 5 активных резюме, то в июле — уже порядка 3,5.

«Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит», — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Мария Бузунова.

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