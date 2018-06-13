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Новости. Экономика
20:40, 13 Июня 2018

Чиновники обещали не допустить рост цен на топливо до 100 рублей

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Рост цен на топливо до 100 рублей невозможен, у правительства есть инструменты, чтобы этого не допустить.

Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает "Интерфакс".

"Я хочу сказать: сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу роста цен на топливо до 100 рублей - это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо. Мы все прекрасно понимаем, что такой рост цен нанесет удар по другим секторам экономики, по регионам, потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету", - сказал он.

"Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-06-13 22:58:27
Ну если чиновники обещали, то точно по 100 рублей будет! Спросите хоть обещателя Силуанова.
Мизантроп
2018-06-13 22:34:46
Сами гоним, сами пьём, и просто весело живем.
баян
2018-06-13 20:57:49
значит снижения не ждать ловко нефтяники разрулили всех нас, а пенсии тоже на 10% поднимут
Гость
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