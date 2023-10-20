Чиновники предложили выдавать осужденным женщинам пижамы и леггинсы

Минюст РФ предложил выдавать в колониях осужденным женщинам пижамы, леггинсы и зимние шапки.

В размещенном для обсуждения проекте приказа расширяется перечень предметов, которыми могут пользоваться осужденные женщины. Действующие нормы планируется дополнить халатами, шортами, легинсами, пижамами, сообщила в соцсети уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко.



«Важно также обратить внимание на то, что планируется замена полушерстяного платка. Мы неоднократно получали в личных беседах с осужденными просьбы о том, чтобы этот элемент одежды был заменен на более привычный — зимние шапки, — цитирует Бойченко слова члена СПЧ, секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова. -



То, что Минюст уделяет внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, способствующей развитию пенитенциарной системы, привлекая при этом экспертное сообщество, внушает уверенность в том, что уголовно-исполнительная система продолжит свое развитие в положительном ключе».



Кроме того, недавно Минюст сообщил «Коммерсанту» о введении для заключенных возможности читать электронные книги и закачивать на электронные носители, без выхода в интернет, материалы своих уголовных дел.