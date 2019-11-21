Чиновники республиканского Минстроя ответят на звонки жителей Карелии

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Сегодня в Минстрое Карелии пройдет "горячая линия", сообщили в ведомстве.
В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия сегодня, 21 ноября, с 17 до 18 часов будет работать "горячая линия".
По телефону 8 (8142) 78-51-57 жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, прохождения отопительного сезона, реализации региональных целевых программ.
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