Чиновники с полицией наказали уличных торговцев в центре Петрозаводска

Сотрудники городской администрации совместно со стражами порядка провели рейд против несанкционированной торговли.

В среду, 6 декабря, специалисты комитета экономического развития совместно с сотрудниками полиции провели рейд по пресечению несанкционированной торговли.



На уличных торговцев у домов №34 по улице Антикайнена и №26 по проспекту Ленина пожаловались горожан, заявили в мэрии Петрозаводска.



Уличных предпринимателей привлекли к административной ответственности. Разрешение на торговлю в указанных местах им никто не давал.



За несанкционированную торговлю всем грозят штрафы до пяти тысяч рублей, резюмировали в администрации карельской столицы.



