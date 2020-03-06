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Чиновники собрались праздновать вековой юбилей Карелии на широкую ногу

Новости. Общество
15:00, 07 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Зарубежные приемы карельских чиновников оплатит республиканский бюджет.

В последние дни февраля правительство Карелии внесло изменения в постановление одного из прежних кабинетов министров республики, которое определяло размер и порядок выплаты суточных в иностранной валюте при зарубежных служебных командировках сотрудников госучреждений и организаций, финансируемых за счет средств регионального бюджета. В названии и содержании этого постановления появилось существенное дополнение – теперь документ касается не только валютных выплат карельским бюджетникам во время их заграничных командировок, но и – цитирую – "норм расходов, связанных с обеспечением подготовки и проведения визитов официальных делегаций Республики Карелия в иностранные государства". Собственно, появление этого дополнения и было обусловлено предстоящим празднованием столетия образования республики.

Правительство Карелии добавило к постановлению отдельное приложение, в котором установлены нормы расходов на "юбилейные" загранпоездки республиканских чиновников. Однако приложение четко разделяет нормы бюджетных затрат на официальные делегации Республики Карелия, возглавляемые губернатором или премьер-министром и "направляемые на мероприятия с участием высших должностных лиц иностранных государств, руководителей органов власти иностранных государств, членов парламентов", и "иные официальные делегации Республики Карелия". Чтобы ощутить разницу между этими нормами, приведу только один пример: расходы, связанные с организацией официального приема за границей, для делегаций, которые возглавит губернатор или премьер-министр, утверждены в размере 7 тысяч рублей на человека, а для "иных официальных делегаций" республики – 2,5 тысячи рублей на человека.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Власти Карелии намерены отметить столетие республики за границей".

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