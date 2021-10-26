Чиновники в прямом эфире расскажут все о нерабочих днях в Карелии

В среду, 27 октября, в прямом эфире расскажут, кто и как будет работать и отдыхать с 30 октября по 7 ноября, как будет рассчитываться зарплата и принимать детсады.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети анонсировал прямой эфир по актуальной теме — нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября.

Кто будет работать с 30 октября по 7 ноября в Карелии?

Как будет рассчитываться заработная плата?

Как будут работать детские сады, секции для детей, центры развития?

«Ответы на эти и другие популярные вопросы завтра в прямом эфире дадут заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов, министр образования и спорта Роман Голубев, начальник Управления труда и занятости Елена Фролова. Свои вопросы вы можете задать, позвонив в студию во время прямого эфира по телефону 76-35-96 , или же оставить их в комментариях к этому посту», — написал Артур Парфенчиков.

Смотрите онлайн-трансляцию здесь или на телеканале ОТР 27 октября в 18.20.

Напомним, президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Президент подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Российский лидер призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.