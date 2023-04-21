Чиновников из правительства Карелии отправят на курсы по обеспечению гостайны

Двое сотрудников администрации главы республики пройдут курсы повышения квалификации, чтобы противодействовать иностранным разведкам.

В октябре-ноябре 2023 года двух сотрудников администрации руководителя республики Артура Парфенчикова должны отправить на учебу по программе «Обеспечение защиты государственной тайны». Учиться противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в организации они будут очно.

Во сколько обойдется такое обучение бюджету, знает проект «Жизнь и кошелек».