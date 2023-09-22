Чиновников Карелии ждут эксперименты на госслужбе

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил положение о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы республики, и требованиях к их проведению.

Согласно документу, эксперименты будут проводиться для апробации и внедрения современных технологий управления, внедрения показателей и критериев оценки профдеятельности, совершенствования оплаты труда чиновников и финансово-экономического обеспечения госслужбы, оптимизации структуры и штатной численности государственного органа, достижения иных целей.

«Участие в эксперименте гражданских служащих и граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы, осуществляется на добровольной основе», — отмечается в указе, который подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии внес изменения в указ о дополнительных выплатах руководству республики.