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Чиновников Карелии ждут эксперименты на госслужбе

Новости. Общество
07:10, 25 Сентября 2023
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил положение о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы республики, и требованиях к их проведению.

Согласно документу, эксперименты будут проводиться для апробации и внедрения современных технологий управления, внедрения показателей и критериев оценки профдеятельности, совершенствования оплаты труда чиновников и финансово-экономического обеспечения госслужбы, оптимизации структуры и штатной численности государственного органа, достижения иных целей.

«Участие в эксперименте гражданских служащих и граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы, осуществляется на добровольной основе», — отмечается в указе, который подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии внес изменения в указ о дополнительных выплатах руководству республики.

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