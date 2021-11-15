Чиновников на совещании в мэрии Петрозаводска угостили мороженым, чтобы поняли, куда тратили бюджет

Эффективность расходования денег бюджета Петрозаводска на поддержку малого и среднего бизнеса оценили участники заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством главы города Владимира Любарского.

На заседании были подведены итоги реализации муниципальной программы по поддержке бизнеса в уходящем году.

По словам начальника управления экономики и инвестиционной политики администрации Натальи Иванычевой, в течение года финансовую поддержку на сумму более 110 миллионов рублей получили 442 предпринимателя и самозанятых жителей города.

Одним из получателей финансирования стала фирма по производству мороженого по итальянской технологии. Попробовать этот десерт смогли участники заседания.

Представитель компании рассказала, что рецептуру помогли разработать специалисты из Италии. В мороженом итальянское джелато сочетается с карельскими ягодами — морошкой, брусникой и черникой.

Участникам совещания прямо на месте удалось попробовать замороженный десерт от нового петрозаводского бренда.

Благодаря субсидии предприятие наладило поставки в ресторанные сети города, на туристические объекты республики и открыло собственную точку розничной продажи в одном из торговых центров Петрозаводска.