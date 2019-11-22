Чиновница мэрии Петрозаводска, оскорбившая горожан, назвала себя патриотом

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала недопустимые высказывания в адрес горожан.

Анна Лесонен в эфире карельского регионального телеканала "Сампо ТВ 360" сказала, что лично никого не называла словом "мразь".

"Я не думала, что называть вещи своими именами – это нехорошо... Это – поступок, прежде всего, горожанина, если хотите – патриота своего города, и уже только после этого чиновника", – отметила руководитель управления культуры администрации.

По словам корреспондента, письменного уведомления об увольнении Анна не получала, и обо всем узнала от друзей.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.



Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".