Подписаться
Новости. Общество
15:06, 22 Ноября 2019
фото: © Кадр из репортажа "Сампо ТВ 360"

Чиновница мэрии Петрозаводска, оскорбившая горожан, назвала себя патриотом

Загрузка...

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала недопустимые высказывания в адрес горожан.

Анна Лесонен в эфире карельского регионального телеканала "Сампо ТВ 360" сказала, что лично никого не называла словом "мразь". 

"Я не думала, что называть вещи своими именами – это нехорошо... Это – поступок, прежде всего, горожанина, если хотите – патриота своего города, и уже только после этого чиновника", – отметила руководитель управления культуры администрации. 

По словам корреспондента, письменного уведомления об увольнении Анна не получала, и обо всем узнала от друзей. 

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2019-11-22 16:16:25
Ну, убрала мусор и убрала. Дворники тоже убирают. Убрала - и промолчала. Зачем о патриотизме кричать?
Михаил
2019-11-22 16:12:41
У большинства женщин впереди эмоции и только потом когда остынет возможны разумные мысли и слова. :)
paramparam
2019-11-22 15:55:11
Мне кажется, все должны заниматься своими делом. Если где-то намусорено - к чему делать пылкие жесты и польты пачкать, убирая мусор? Ведь это чья-то работа, и они сделают её ловчее и быстрее. Гражданскую сознательность я понимаю, как то - не мусорить самому и, ежели допекло - сообщить ответственным или, не дай бог, уполномоченным. Царь же дал указание следить за базаром чиновникам после того, как в гораздо более глупом виде выступила уж действительно неумная дама, так чего теперь локти кусать? Чиновница Лесонен - не радиоведущая Левашова.
кир
2019-11-22 15:24:37
Не делай добра, не будет и зла.
zanoza
2019-11-22 15:36:03
кир, а было ли добро?
кир
2019-11-22 16:15:29
zanoza, мусор собирала, колесо тяжёлое двигала. Не надо было? Пусть бы заросли "благодарные граждане". Больше никто из её дома не делал такого. За что можно любить наших людей? Можно только бояться. Даже власть боится связываться с нами. Дворников поголовно работать заставить не могут. Все 8 часов, а когда надо то и все 12 часов. Куда это годится?
Попов
2019-11-22 15:14:47
Мирошник=Мизинкову в отставку!
новый
2019-11-22 15:13:03
Уже неинтересна. Лучше пусть скажет где отвальную организует. Поляну по-любому надо накрыть, а то не по людски как-то. Уходить надо красиво, а не дверями хлопать. Да и коллеги не против вкусно покушать, повод есть.
Вася
2019-11-22 15:58:48
новый, Она будет уходить как Путин,лет 30.
zanoza
2019-11-22 15:12:14
Так и не снизошла до извинений, всё себя превозносит! Теперь она у нас патриот! Поймут ли горожане, которых Лесонен обозвала "мразями", такой патриотизм.
Вася
2019-11-22 15:57:23
zanoza, Ну да,понятно,ты за своих.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 14:33
Капитал
ЖК "Иволга": один шаг до мечты
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Виктор Симонов и его территория возможностей 1
Сегодня 09:15
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 4
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:34
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»