Чиновницу из Карелии наградили почетным знаком нацпремии «Импортонезависимость»

Заместитель руководителя администрации главы Карелии Наталья Никольская отмечена почетным знаком первой национальной премии «Импортонезависимость».

Начальник управления информатизации и защиты информации Наталья Никольская получила почетный знак в рамках первой стратегической конференции «Импортонезависимость». Мероприятие проходило с 27 по 28 апреля при поддержке Минцифры и правительства Новосибирской области в Новосибирске. Об этом сособщили в правительстве республики.

В конференции, которая проходила по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ», приняли участие свыше 300 человек более чем из 70 регионов России. Это IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, а также представители промышленности, научного и экспертного сообщества.

Обсуждения велись в рамках трех секций — «Технологии», «Наука» и «Методология». На них были охвачены такие темы, как цифровые платформы, связь, перспективные исследования, технологические и индустриальные парки, информационная и общественная безопасность, поддержка IT-отрасли и IT-команд, а также государственно-частное партнерство.

По итогам конференции сформирована концепция реальных шагов по обеспечению импортонезависимости в сфере цифровых технологий.