Численность избирателей уменьшилась в Карелии

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Республики Карелия по состоянию на 1 января 2026 года, составила 491 740 человек, что меньше, чем в 2025 году.
Главой Республики Карелия и Председателем Избирательной комиссии Карелии официально утверждены сведения о численности избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории республики по состоянию на 1 января 2026 года. Электорат Карелии составляет 491 740 человек, сообщает Избирком Карелии. Это меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 июля 2025 года в Карелии было 494477 граждан, обладающих активным избирательным правом.
Данные формируются дважды в год — на 1 января и 1 июля. В них включаются все дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства.
Актуальность списков и актуальность отслеживания цифр обеспечивается за счёт автоматизированного взаимодействия системы с Единым регистром населения. После внедрения модернизированной системы ГАС «Выборы 2.0» и её интеграции с Единым регистром населения учёт изменений (смена места жительства, фамилии, достижение совершеннолетия, смертность и другие) стал непрерывным и персонифицированным. Это позволяет поддерживать высокую точность данных.
Публикация этих сведений является стандартной процедурой, обеспечивающей информационную открытость избирательного процесса, и представляет собой этап подготовки к будущим избирательным кампаниям.
