Численность населения Карелии в ближайшие два года уменьшится на 8 тысяч человек

К 2020 году численность населения Карелии может сократиться ориентировочно на 8300 человек по сравнению с началом 2017 года, считают исследователи статистики.

Эксперты проанализировали статистику за последние несколько лет и пришли к выводам о сокращении числа жителей Карелии.

"Все это говорит о том, что в среднесрочном периоде тенденция сокращения численности населения в республике сохранится, и к 2020 году среднегодовая численность населения составит порядка 618,8 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году", - сообщается в пояснительной записке к прогнозу баланса трудовых ресурсов Карелии на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

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