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Новости. Общество
09:31, 12 Апреля 2018

Численность населения Карелии за шесть лет уменьшилась на 17 тысяч человек

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Численность населения Карелии на 1 января 2018 года составила 622,5 тысяч человек, на начало 2012 года было 639,7 тысячи человек, свидетельствуют данные Карелиястата.

Таким образом, за шесть лет численность населения нашей республики уменьшилось на 17,2 тысячи человек. Только за прошлый год Карелия "потеряла" 4,6 тысячи человек (на 1 января 2017-го численность населения составляла 627,1 тыс).

За шесть лет изменилось также соотношение городского и сельского населения.

На 1 января 2012 года в городах проживало 78,4% всего населения Карелии. Согласно свежим данным этот показатель перевалил за 80%.

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nae
2018-04-12 09:55:22
Оптимизация, однако.
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