Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

Число жителей Кемско-Беломорской агломерации в арктической зоне Карелии, согласно прогнозам, достигнет 32,5 тыс. человек к 2035 году, что на 30% больше, чем в настоящее время.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистического сборника «Арктика в цифрах — 2025».
Кемско-Беломорская агломерация. Настоящее время — 25 тыс. человек. К 2035 году [население составит] 32,5 тыс. человек», — отмечается в документе, соавтором которого выступила комиссия Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика».Согласно представленным планам, в агломерации будет занято порядка 13,8 тыс. человек. Объем инвестиций в основной капитал должен составить около 110 млрд рублей, а валовой городской продукт, как ожидается, вырастет на 219%.
Ключевым проектом для развития территории станет создание беломорского транспортно-логистического центра, который обеспечит выход на Северный морской путь, в Балтийское море и международный транспортный коридор «Север — Юг». Это позволит нарастить грузооборот по Беломорско-Балтийскому каналу и восстановить логистические связи с бассейнами Черного и Каспийского морей. В долгосрочной перспективе запланировано строительство морского торгового порта в Беломорске.
Параллельно реализуются масштабные туристические инициативы. На берегу Белого моря, близ поселка Коргаручей, появится гостиничный комплекс на 160 номеров с спа-центром, открытым бассейном и рестораном, что усилит привлекательность Соловецкого архипелага для туристов. Еще одним драйвером роста турпотока станет акватермальный курорт на 160 номеров под Беломорском, который будет способствовать развитию музея-заповедника «Беломорские петроглифы», объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в планах — реконструкция открытого спортивного стадиона в Кеми.
Кемско-Беломорская агломерация, включенная в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны России, развивается в рамках специального мастер-плана, призванного обеспечить ее комплексное социально-экономическое развитие.
