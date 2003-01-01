Численность таежных клещей хотят уменьшить с помощью грибов-паразитов

Ученые ищут штаммы грибов, которые способны сдерживать численность таежных клещей.

Ученые из научных центров Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга провели эксперимент по заражению таежного клеща (Ixodes persulcatus) разными штаммами грибов — паразитов, поражающих многие группы членистоногих.

Для проведения эксперимента были отобраны девять штаммов трех видов грибов, которые могут развиваться в условиях низких температур, характерных для конца мая — начала июня — пика активности взрослых особей таежного клеща в Карелии

Этот этап работы провел Борис Борисов, известный миколог, ведущий сотрудник лабораторией микробиологических средств защиты растений ООО «АгроБиоТехнология» (г. Москва). Он подготовил изоляты (культуры микроорганизмов, взятых из конкретного источника) грибов, собранных в Архангельской, Магаданской, Иркутской, Московской областях, Краснодарском крае и в Абхазии, споры которых были выделены с инфицированных насекомых и клещей.



Карельские ученые — сотрудники лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии КарНЦ РАН Любовь Беспятова и Сергей Бугмырин отвечали за проведение лабораторно-полевого эксперимента, который проходил на базе научного стационара в Кондопожском районе республики. Клещей разделили на контрольную и опытные группы и поместили в пробирки с одинаковыми условиями по температуре и влажности, соответствующими естественным. Опытные группы предварительно заразили штаммами разных видов энтомопатогенных грибов.

Эксперимент длился три недели. За это время постоянно контролировали летальность клещей. В результате, наиболее высокие значения с большим отрывом по смертности, были получены для одного из штамов гриба Beauveria bassiana, собранного с жука-долгоносика на Большом Соловецком острове в Архангельской области.

— Уже через неделю опыта средняя смертность клещей в этом варианте превысила 45%, через девять суток она возросла до 70%, а через одиннадцать — до 95%. И лишь к семнадцатым суткам его «догнал» гриб из Магаданской области. Остальные использованные изоляты также вызывали гибель членистоногих, но с меньшей эффективностью, — рассказали в КарНЦ РАН.

Самцы и самки оказались по-разному восприимчивы к грибным инфекциям: самцы стали погибать быстрее. Исследование осуществлялось в лабораторных условиях. В дальнейшем необходимы эксперименты в реальных полевых условиях, чтобы объективно оценить возможность практической реализации биологического контроля иксодовых клещей, говорят ученые.

— К регуляции численности тех или иных видов нужно подходить крайне осторожно, учитывая последствия в будущем. И более правильно и рационально использовать в качестве регуляторов численности биологические объекты данного региона, то есть энтомопатогенные грибы, — отметила Любовь Беспятова.

Результаты исследования были опубликованы в международном журнале. Проведенный опыт стал первым этапом оценки эффективности грибов-паразитов в борьбе с иксодовыми клещами. Добавим, что таежный клещ Ixodes persulcatus является самым распространенным видом иксодовых клещей в Карелии и таежных регионах России и основным переносчиком опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов.