Число детдомовцев в Карелии за пятилетку сократилось в 1,5 раза

Количество детей-сирот, содержащихся в стационарных детдомах, сократилось с 2016 года на 52%.

Об этом сообщила начальник отдела профилактики социального сиротства Виктория Минина на заседании общественного совета министерства социальной защиты Карелии.

По ее словам, в настоящее время на территории республики действует 7 центров помощи детям, где есть условия для стационарного их проживания. Там сейчас находится 144 ребенка — это 9% от общей численности детей-сирот. Остальные 1615 детей (91%) переданы в замещающие семьи.

«Такие результаты могут свидетельствовать о целесообразности выбранного направления реформирования организаций для детей-сирот», — сообщила Минина.

По ее словам, приоритетная задача центров помощи детям — развитие услуг в полустационарной форме, направленных на сохранение ребенка в семье и профилактику отказа родителей от воспитания своих детей.