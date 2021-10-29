Число детей Карелии, заразившихся коронавирусом, превысило 8500

За минувшие сутки выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних в Карелии.

По данным на 29 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 63 детей в республике. Накануне этот показатель был на уровне 82. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8529. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 61 маленький пациент. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8035.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 263 человека, зарегистрировано четыре смерти, выздоровел 281 пациент.