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Число детей Карелии, заразившихся коронавирусом, превысило 8500

Новости. Общество
09:58, 29 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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За минувшие сутки выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних в Карелии.

По данным на 29 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 63 детей в республике. Накануне этот показатель был на уровне 82. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8529. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 61 маленький пациент. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8035.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 263 человека, зарегистрировано четыре смерти, выздоровел 281 пациент.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 10:12:28
Детям ничего, а некоторым старикам - хана. Нет у страны политической воли и дисциплины выработать коллективный иммунитет, хотя бы сидя дома и не шлындая по улице. :)
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