Число детей, заболевших коронавирусом в Карелии, превысило 6 тысяч

В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 23 несовершеннолетних.

За сутки еще 23 ребенка в республике заразились коронавирусом. Накануне этот показатель был 27. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6038 детей республики.

За сутки выздоровели еще 39 несовершеннолетних. Общее число выписанных за время пандемии - 5630 детей.

За минувшие сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 челоек бвл госпитализирован в ковид-центры.

Напомним, за сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 человек был госпитализирован в ковид-центры.